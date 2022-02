Más población que Olvera

La imagen del Wonder of de Seas en el muelle de Cádiz te invitaba a convertirte en cateto digital, a ponerte las manos detrás, como los niños buenos y mirar la inmensidad. Para hacerse una idea de las dimensiones del barco basta un dato, la suma de personas que puede llevar a bordo, 9.200, es mayor que la población de Olvera, una de las ciudades punteras de la Sierra de Cádiz.

Qué un bicho de ese tamaño, con más población que una ciudad entera, flote encima del agua da idea de la tecnología que ha sido capaz de construir la humanidad. Ver a un barco así nos lleva también al mismo tiempo a esa niñez cuando el puerto de Cádiz era un atractivo para la ciudad, donde me llevaba mi padre para ver milagros de la tecnología como grandes tractores que desembarcaban en los muelles o barcos que "escupían" camiones por la parte de atrás y que él me contaba orgulloso que se hacían en los Astilleros.

El barco se veía sobresalir desde la zona de El Corte Inglés como si de pronto en Cádiz hubieran construido un rascacielos…y sin permiso de Martín Vila.

Me imagino que el barco, por dentro, será una continua caja de sorpresas con toda clase de atractivos bares, piscinas, discotecas de colores y copazos con plumas por lo alto para tomarte mirando al mar.

Pero como cateto digital también diré que no termino de verle yo el atractivo a pasar unas vacaciones metido en un hotel de lujo que va paseando por el medio del mar. Esto de los paraísos artificiales cada vez me atrae menos. No puedo concebir un paraíso sin que para el desayuno pongan molletes de Espera con manteca colorá de Vejer y esas cosas no se encuentran en estos grandes barcos que prometen el paraíso en movimiento por el mar.

Los números de este barco me apabullan, hasta me ponen nervioso. Pienso en esos casi 7.000 pasajeros desembarcando en una ciudad todos a la vez con sus móviles dispuestos a captarlo todo y el dato me causa como cierta desazón.

Puestos a escoger entre poblaciones de 9.000 habitantes. Puesto a escoger entre el Wonder of de Seas y Olvera, me quedo con el barco serrano y con otra maravilla creada por el ser humano, la morcilla de hígado de Olvera, untada a grandes pegotones en una rebaná de pan. De fondo, unos olivos y esa calle empiná llena de macetas…Wonder Sierra de Cádiz, a ese crucero si que me apunto.