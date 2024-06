Viendo lo que estamos viendo y viviendo resulta incomprensible que quede quien aplaude la situación. Sólo desde la perspectiva de la dependencia económica puede justificarse en cierta medida esta sarta de latrocinios. Cómo de una forma tan descarada se anda en la pretensión de neutralizar el poder judicial es para poner pies en pared. Estamos ante una situación dramática con el futuro, y el presente, de España en juego y lo peor de todo no es que ocurra todo esto, sino que no se sepa manejar la herramienta legal que acabe con este estado de cosas. Dicen que el futuro dependerá en gran medida de lo que desvelen las urnas pasado mañana. No sé, pero lo que sí está claro es que todo está ocurriendo ante nuestras barbas sin que se sepa articular la estrategia necesaria para decir hasta aquí hemos llegado.