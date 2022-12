La sanidad nos enferma

La sanidad en España está enferma. El diagnóstico auténtico no está claro porque hay muchas voces que determinan su estado dependiendo de quien lo analice. Y depende de muchos intereses. En general, que la sanidad en España mejore es, aparentemente, deseo de todos sin excepción. Pero como estamos ya en campaña preelectoral ante las próximas elecciones municipales de mayo pues se vuelve a sacar del cajón la carpeta de temas para disparar contra los candidatos, y hacer que las manifestaciones de las batas blancas tiren gobiernos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener jaleo durante los próximos meses a pesar de que las encuestas revelan que los españoles estamos satisfechos con nuestra sanidad. De momento son seis las comunidades autónomas que anuncian manifestaciones o ya están a tope con ellas como en Madrid. En la capital de España la intensidad sindical es mayor porque la estrategia es acabar con Ayuso. A saber: los sanitarios de la Comunidad Valenciana, PSOE, se quejan de que no se sustituyen las bajas, que tienen que atender a 60 pacientes al día y que las especialidades están desapareciendo. Cataluña: ERC, avisan de la amenaza de la próxima jubilación de 9.000 sanitarios y reclaman mejoras salariales y ven difícil frenar el colapso, los pacientes llegan a esperar 12 horas. Aragón: PSOE, pide que se limiten las agendas, se reorganicen plantillas, descansos de médicos y subir las inversiones. Galicia: PP, faltan sanitarios en Atención Primaria y crece la presión en urgencias. Madrid: PP, la joya de la corona de las guerras políticas, los sindicatos piden que se bajen los ratios de 50 a 31 pacientes para los médicos de familia y 21 para pediatras. Andalucía: reclaman la mejora en la atención primaria. De los datos reales existentes: no hay médicos en España, bien porque se han ido al extranjero, porque es una carrera larga y porque la mayoría de médicos confiesa no querer trabajar en atención primaria porque es menos satisfactorio atender a decenas de personas en consulta en lugar de estar, por ejemplo, en quirófano o haciendo otros tratamientos de más relevancia, como trasplantes, oncología y otras disciplinas más enriquecedoras para ellos. Sin olvidar el gran problema de la sanidad privada que cada día tiene la lista de espera más parecida a la pública. Mientras a los españoles nos duele el cuerpo tirado en urgencias, más nos vale tener un amigo médico para ir por la tercera vía: la vía de la amistad y el favor de que te cure a cambio de una botella de vino.