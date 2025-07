Sus señorías deben elegir

El Parlamento andaluz era la “excepción ibérica”. Sus señorías debatían, confrontaban, a veces alzaban la voz, se reían y aplaudían (nunca como focas, por cierto) pero no se faltaban al respeto. El ambiente político autonómico era una suerte de bálsamo para los ciudadanos y no porque los diferentes grupos no defendieran con ardor y entusiasmo sus propuestas. Ahora parece que todo se ha roto; la podredumbre que rodea el Congreso y los escándalos de corrupción se contagian. Es el momento de retratarse.