Sevilla y la era del ranking

Por lo visto, ahora las ciudades se agrupan según listas de lo más eclécticas. Estudios de muy variopinto origen establecen sus listas respectivas para orgullo o vergüenza de una urbe y de quienes la habitan. Cada día lee uno un ranking al alza o a la baja aplicado a las ciudades.

No sé si usted sabía que Sevilla es la primera ciudad de la UE donde más gente habla a solas por la calle. Tras Mogadiscio, es también el lugar del mundo con mayor número de anacondas cual mascota preferida para el dulce hogar. Si no sabía usted estos datos, no debería preocuparse. Es todo mentira, aunque todo podría ser cierto en este mundo saltimbanqui.

Leída la cosa –y ahora lo veremos– el ranking de datos verdaderos parece mentira y el de los datos falsos bien que pasaría por cierto y probado. Así, para la OCU Sevilla es la tercera ciudad más sucia de España (las más cochinas –dudas aparte– son Palma de Mallorca y Alicante). Ocupamos también el octavo puesto en educación (Granada y Tenerife son las más maleducadas). Dicho esto, no sabe uno si en la mala educación nazarí influye la infidelidad conyugal: Granada es la tercera capital más infiel según el portal Ashley Madison, tras Girona y Barcelona (Sevilla es un lugar templado para el desliz). Otro ranking revela que Almería es la ciudad más feliz de España, mientras Málaga es la más simpática con el foráneo (el buen vivir bajo la Giralda y la supuesta simpatía sevillana son por tanto un bulo digno de persecución por la vía Sánchez). Según Electomanía, si Asturias es la comunidad más querida por los españoles, Murcia es la que peor cae (Andalucía no suscita ni amor ni encono, lo que evidencia la nadería que aporta Sevilla).

Hay más. Córdoba es la ciudad con más parlanchines del país (Sevilla es la cuarta) y Barcelona es un mudo edén (lo dice la plataforma Preply). ¿Qué le ocurre a Granada? No lo sabemos, pero es también la séptima ciudad del mundo peor para andar según All Clear Travel Insurance (la primera es La Paz, en Bolivia, mientras Sevilla ofrece dificultad moderada). Según bares por habitante, León es la sacristía del bebercio nacional (la Sevilla emprendedora tendrá que abrir más bares con veladores para gula de los hosteleros). Ha dicho ahora el alcalde Sanz que los datos prueban que Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España (pero Valencia, para Forbes, es el mejor lugar para vivir y, para National Geographic, la nueva Bilbao). Eso sí, bajo el mazo anual de la estadística, los tres sitios más pobres y donde peor se vive en España son Polígono Sur, Amate y Los Pajaritos. Encandilará a los visitantes en Fitur.