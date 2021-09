Dos que sonríen en Sevilla

Hay dos personajes que residen en Sevilla desde no hace mucho tiempo después de haber vivido y trabajado en Cataluña, sobre todo en la Cataluña más reciente, la de la crispación, la agitación social, los contenedores quemados, las botellonas agresivas y la que conserva muy poco de aquel espíritu olímpico de Barcelona, aquella ciudad abierta a Europa y al mundo, la que conservó todas esas virtudes tiempo después hasta que los intereses de los adalides del separatismo dilapidaron aquel hermoso crédito. Dos buenos testigos de aquella evolución son hoy felices en Sevilla: un político y un cura. Uno nació en la misma Cataluña y el otro estudió y ejerció allí muchos años su ministerio sacerdotal. Nos referimos primero a Enric Millo, que fuera delegado del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy, el catalán que dio la cara en los tiempos durísimos de la aplicación del artículo 155. Y el otro es don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla que viene de ejercer en Tarrasa. Tengo la convicción de que Sevilla es un merecido premio tras los equilibrios realizados por monseñor en el pastoreo catalán, donde hay tantas ovejas y tan distintas. Ser obispo en Cataluña, como serlo en el País Vasco, es tarea compleja. Ríanse de las polémicas de estos lares del Sur, absurdas muchas veces y que sólo sirven para dar palique en las tertulias, comparado con las habilidades de navegación que hay que exhibir por allí. Veo a don Enric feliz por Sevilla, en la compra de los cupones en Sierpes, en los veladores de la Plaza de la Alfalfa, en sus paseos por una ciudad donde hasta lo paran para reconocerle su labor en aquellos días de tensión, cuando muchas veces se debió sentir más solo que la una. Millo ejerce ahora como secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. ¡La felicidad plena! Aquí no verá más cargas que las que recibe el Consejo de Cofradías cuando llega cuaresma y el personal exige sillas en la carrera oficial. ¿Y qué me dicen del señor prelado? ¿Se puede tener más cara de felicidad? Monseñor Saiz nació en Cuenca, pero se formó muchos años en Barcelona. Y después, de 1989 a 2006, ejerció su ministerio sacerdotal en Cataluña en muy diferentes destinos. Jamás le oirán cuestionar nada de aquella tierra, a la que ama, pero quienes bien lo conocen saben que está de dulce en su ruta para conocer la diócesis. Un sacerdote nos lo confirmaba en un café: "¿Tú sabes la tranquilidad de vivir y trabajar aquí comparado con el día a día de allí?". Pues lo dicho. Dos que proceden de Cataluña sonríen más y con más sinceridad que muchos malajes oriundos de esta tierra.