El desprecio de Sánchez a las graves advertencias que le persiguen nos lleva a considerar la severa sensación de vértigo ante un auténtico peligro. Como el presidente no nos quiere contar nada la incertidumbre sobre la situación bélica es agónica. La UE está trabajando en El Libro blanco de Defensa, la hoja de ruta para preparar militarmente al viejo continente. Esto es, rearmar a Europa con tanques, buques de guerra, armas, soldados y diferente munición de lo que él reniega renombrándolo como seguridad. Hay quienes, como Pedro Sánchez, valoran estas advertencias como los spam que nos llegan a los mails y que borramos. Los servicios de Inteligencia de Dinamarca y Alemania han advertido de que Putin ya ha amenazado directamente a países de la OTAN por lo que recomiendan lo mismo que la presidenta Von der Leyen desde hace semanas: “Si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra”. Autoridades comunitarias no se arredraron al decir que “Europa debe estar preparada para el peor escenario posible” puesto que Putin querría poner a prueba el Artículo 5 de la OTAN, es decir, si ataca a uno de los nuestros, nos ataca a todos. Pero nuestro presidente sigue tumbado en el césped mordisqueando la margarita mientras los demás están armándose ante más que una probable realidad. Y la ministra Robles, sigue callada. También la UE en su integridad advirtió, en tiempos de los ministerios de Calviño y Escrivá, de que nuestras telecomunicaciones no cayeran en manos de Huawey ya que, desde Reino Unido, pasando por Alemania y Francia, se negaron a que la tecnológica China tuviera acceso a las comunicaciones de nuestros gobiernos, empresas y personas privadas ante el riesgo de ser espiadas. Sánchez quizá obedeciendo a José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene unas oscuras relaciones China, ratificará estas relaciones al verse por tercera vez en dos años con XI Jinping. Investigaciones revelan que Huawei pidió acceso a La Moncloa para levantar el veto comunitario y el socio chino de Zapatero, investigado por el CNI, usó a Aldama para infiltrarse en el Gobierno. Otros spam que le llegan a diario al presidente Sánchez conciernen a su número dos, Ábalos y su esposa por una nueva investigación abierta a Muface sobre el uso de los pisos alquilados por la familia de Begoña. Menosprecia al propio Congreso, a la Constitución por no presentar los Presupuestos y pretende sin disimulo comprar medios de comunicación para su lucro personal. Sánchez no sabe cómo salir de estos peligros en los que nos está metiendo y confiemos en que la UE nos libre de todos ellos.