Dos de las tres Copas que el Betis atesora en sus vitrinas las logró desde los once metros en lo que con tanta frivolidad se califica de ruleta rusa. Nada de única bala en el tambor como adjetivo de lo que debe considerarse como una suerte del fútbol más. No es ruleta rusa sino concentración y sangre fría con objeto de conseguir el propósito propio, algo que va a considerarse como una asignatura pendiente más del equipo verdiblanco.

Y es que aunque el 23 de abril en La Cartuja salió cara, hay que recordar que las tres últimas eliminaciones en el torneo del K.O. fueron como calcos unas de otras. Resulta curiosamente doloroso para la causa bética tales similitudes, por lo que achacarlo a la casualidad no viene a cuento. Tres faenas idénticas ante Rayo Vallecano a las órdenes de Rubi y ante Athletic Club y Osasuna bajo el mando del prestigioso Manuel Pellegrini, el hombre que acostumbró al Betis a ganar.

Y no contamos lo de Riad porque ahí se dieron circunstancias diferentes, ya que el Betis no fue como en las susodichas por delante en el marcador. Y es que tanto el rayista Andrés, como el león Raúl García y el osasunista David García llevaron al Betis a esa agonía de prórroga o penaltis cuando el partido concluía. Y luego, cifras tan ridículas desde los once metros como un 2-4 ante Rayo y Osasuna más el no va más del 1-4 ante Unai Simón también en Gol Norte.

No es cuestión de ensayar, ya que sin jugarte nada en un entrenamiento sólo se falla si quieres hacer una tontería. La cuestión es de concentración y de dominar un sistema nervioso que puede estar desbocado y al que hay que aplacar. Han sido estas tres últimas eliminaciones especialmente dolorosas por la forma en que se produjeron, a ultimísima hora cuando ya se celebraba la continuidad. En fin, que han sido tres tropiezos en la misma piedra, pero sin que sea una ruleta rusa.