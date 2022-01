Los trece días de Sonia Gaya

Sonia Gaya se ha convertido en la segunda alcaldesa de Sevilla de la historia. Un cargo que asume accidentalmente y en funciones mientras se produce el relevo en la Alcaldía tras la marcha de Juan Espadas. No obstante, probablemente sea la segunda mujer que más tiempo se queda al mando del gobierno municipal, después de la alcaldesa Soledad Becerril. A punto estuvo la socialista Rosamar Prieto, pero no sucedió.Trece días de minimandato probablemente dan para poco, pero no le ha faltado su particular reunión del Cecop para abordar uno de los temas más complicados del año: la seguridad en la salida del heraldo y la cabalgata de Reyes Magos.