Vaya yo caliente y ríase la gente es la leyenda que debería figurar en el escudo de armas de Pedro Sánchez, pues no recordamos un caso de egocentrismo como el de este embaucador. Sin encomendarse a la opinión general de sus correligionarios decidió, con nocturnidad y alevosía, tirar por la calle de en medio y convocar elecciones por la vía más rápida posible. Hay quien opina que lo mejor es que sea lo antes posible el acto de defenestrar a semejante tipo, pero no puede irse sin hacerle la última, o penúltima, trastada a España. Pone las elecciones en un domingo de julio situado en el corazón del puente de Santiago Apóstol con medio país de vacaciones y una gran parte celebrando las fiestas patronales, con lo que el voto por correo ocupará la mayor parte del espacio que tienen las urnas. El tipo no podía desaprovechar la ocasión de su última felonía, qué tío.