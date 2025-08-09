Seguramente me equivoco pero hace unas semanas el mundo antisánchez estaba que se salía, pero ahora, cerrarse la puerta verde de la Mareta, empezar este silencio presidencial espeso, veraniego, una gran bandera de España ondeando allí y la procesión interminable de hormigas del murmullo echar a andar y esto ha cambiado. De la noche al día. Es como la bolsa, llega un rumor y sube, o baja. ¿Fluctuaciones? No, calculado efecto de rumor puro y duro sabiamente administrado. Lo cierto es que la sensación predominante consiste en que va a cumplir sus deseos, va a llegar al final de los cuatro años de mandato. Algo que puede ocurrir con Puigdemont, digo que incluso lograr que se aprueben los presupuestos generales, lo que era imposible ayer, cuando una sorda euforia recorría el mundo antisánchez. España se ha vuelto bipolar o como se llame ese estado variable, de la cumbre al suelo en un rato, ciclotimia, creo.

Los ciclotímicos no lo pueden remediar, forman parte del grupo de los hipocondríacos, o van juntos, si no, no hay una España optimista de cualquier modo. Vienen los turistas a millones dejando millones pero eso no basta, nos suben los precios y no dormimos con lo que viene haciendo Trump y otros trumps. La gente no respeta ni que estamos en carnaval, que pocos modos de decirlo más alto y más claro. Es lo que percibo con el aparato mental de los años que uno lleva observando y escuchando. La gente –repitamos– antisánchez estaba tan contenta viendo los clavos que se iban clavando en el ataúd presidencial y de pronto, ya digo, La Mareta, el silencio y no sé qué mas que esto ha cambiado, cada vez más, más gente está viendo impotente que Sánchez lo logra de nuevo, qué tío. Ni Tellado, Feijóo, Abascal, Cerdán, Ábalos, ni las putas, el caos ferroviario, todo eso que tan bien funcionaba, lo que puede dañarlo en definitiva, o sea, el delincuente en el exilio, y la esperanza en el TC de Conde Pumpido logran cambiar la marea de murmullos. De nuevo las horas 24, las musas y el teatro. ¿Somos la donna è mobile? ¿España “muta d’accento e di pensiero”. Esto es todo deletéreo, pompas de jabón de los mundos ingrávidos y gentiles. Sí, muere el poeta lejos del hogar, que esto de ahora, es estado variable, ayer era pero mañana no se sabe.