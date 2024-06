Viajeros y turistas

Mientrasquid pro quo

No hay nada más obsceno que un viajero que trate al aborigen como al mono de un zoo, normalmente en países más baratos –y más pobres– que el del visitante. Presumir de cartera en un país menos próspero que el propio es tan humano –de la parte chunga de la condición ídem– como repugnante. Como siempre he gozado de malas compañías –esa gente que hace de la coherencia una lata– cuando he viajado a lugares donde unos viven en las calles y otros en palacios he procurado adaptarme, sobre todo por mis hijos que me vigilan, vaya a salir el Livingstone del Congo que una lleva dentro a su pesar. Hay quien viaja por playas y buffet libre, por ochomiles, por arquitecturas viejas y nuevas o quien, como yo misma, adora las ciudades con su gente, sus calles, sus transportes públicos y sus ocios. Somos muchos ya: la famosa guía azul de viajes ha sido sustituida por el móvil que cada cual lleva en su bolsillo. No queda más remedio que respetarnos. Cuando vamos y cuando vienen. Los vecinos invadidos que somos. Los viajeros invasores que somos. Como decía el famoso chiste de la orgía o nos organizamos –y regulamos– o todos salimos perdiendo.