Una víspera de gozo muy disminuido

Marchando otra ronda de recuerdos y éste entra de lleno en la memoria más reciente, la de antes de que el bichito hiciese polvo nuestras vidas. Amanece la víspera de la Virgen y este día se remataba con una noche de gozosa ilusión que tenía su reflejo más determinante en una madrugada con los caminos y los senderos que bajan del Aljarafe llenos de familias que venían al encuentro de la Patrona en su paseo por los alrededores de su casa. Por Caño Ronco confluía gente que bajaba de Valencina y de Salteras, de Albaida y de Castilleja de Guzmán con la alegría que da la esperanza de encontrarse con lo más buscado. Reuniones de gente contenta haciendo lo deseado, pero me columbro que en esta madrugada ya no será lo mismo, ¿o quizá sí?, pero mañana no le dará a la Virgen el sol en la cara cuando vuelva a casa por Fray Ceferino. Otra pérdida, una más.