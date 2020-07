Casabermeja no olerá a maltranto

Leo que la 49 edición del Festival de Cante Grande de Casabermeja este año será en formato on line, y al ver la noticia me vino a la memoria el olor a maltranto, los grupos de familia y amigos sentados a la mesa con sus neveras compartiendo viandas, el quejío impregnando la noche de oles...

El festival flamenco de Casabermeja es todo eso. No comparto que el formato on line se pueda entender como una reinvención del Festival de cante. Las calles están llenas de bares a los que vamos para disfrutar, en la medida de lo posible, de esta nueva normalidad recién estrenada. Por eso no entiendo dónde está la reinvención.

Reinventar podría ser restringir el aforo, celebrar el festival distribuyendo el cartel en dos o tres fines de semana, invitar a vecinos y vecinas a traer, como era costumbre, sus neveritas para compartir en pequeños grupos. Por supuesto, guardando todas las normas sanitarias, y todo esto, claro está, al aire libre, como dice la bulería de Mercé: “Aire aire, pasa pasa. Que tenga la puerta abierta la alegría pa la casa”.

Este 25 de julio cerraré los ojos hartos de mirar pantallas y dejaré que la memoria del olor a maltranto me traiga el recuerdo de Festivales de Cante Grande de años pasados.