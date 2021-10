¿Cruentos colonizadores? Ahora resulta que los españoles somos cruentos colonizadores que no hemos hecho más que conquistar y conquistar acabando con multitud de civilizaciones. Que nunca hemos hecho nada bueno y que tenemos que pedir perdón a la humanidad por nuestro vil comportamiento. Esta exigencia, además, no sólo llega desde los países donde estuvimos, sino que también lo ha hecho desde el Vaticano y el Gobierno de los EEUU, demostrando una tremenda amnesia, pues ha olvidado por completo que prácticamente acabó con todos los que habitaban las tierras que hoy ocupa. ¿De verdad creen lo que dicen? Perdonen que lo dude. Pues todos sabemos que en la historia, pueblos que en un momento fueron colonizados, en otro fueron ellos los colonizadores. ¿O es que nosotros no fuimos también conquistados por romanos, visigodos y musulmanes, entre otros?