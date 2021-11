Manifestación en San Sebastián

Tengo el corazón afligido a mis cerca de 100 años de edad, al leer y oír el contenido y la afluencia de personas en esta manifestación. Ni entiendo ni comprendo cómo hay tanta gente en España -porque Cataluña y el País Vasco, mientras no se demuestre lo contrario, son territorios españoles desde hace cientos de años- que salga a la calle pidiendo la libertad de unos individuos encarcelados por delitos tan enormes como asesinar a los que no pensaban como ellos. Ver esa masa de personas encabezada por dirigentes de partidos diversos solicitando esto me causa perplejidad. ¿Es posible tal falta de sentimientos en estos ciudadanos que se manifiestan sin tener en cuenta el enorme dolor de las víctimas? He visto la reacción de algunos como los andaluces Portero, Cariñanos o Becerril (hay muchos más) llorando al cabo de los años la muerte alevosa de sus progenitores por nada (independencia). Y esto me causa tristeza.