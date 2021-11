Salvemos el mañana

El Ministerio de Trabajo español no piensa hacer una reforma de sus leyes. Son muchísimas las personas que a diario muestran su descontento, ya que después de llevarse gran parte de su vida estudiando acaban desempeñando trabajos donde son explotados y no son felices, causando que los estudiantes tengan cada vez más claro que quieran marcharse al extranjero una vez que terminen su formación académica para poder tener mejores oportunidades laborales. Y es que esto es una realidad, el futuro de este país depende de las próximas generaciones. Si no las cuidamos y les ofrecemos más oportunidades, no se sabe qué será de nuestro país. Es hora de terminar con los contratos basura y con los salarios reducidos. Se está marchando del país nuestro futuro.