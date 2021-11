Cómo es posible tanto daño a una mujer

Con el corazón helado. Así es como se sienten tantas y tantas personas después de los hechos ocurridos el día 31 de octubre en un polígono de Igualada. Las chicas cada vez tienen más miedo a salir de casa. Como mujer que soy, cada vez que tengo que salir de casa y he tenido que ir sola, he buscado alguna excusa, como por ejemplo hacer ver que hablo por teléfono. Y no nos engañemos, no nos tendríamos que estar planteando el hecho de: "¿Oh, y porqué va sola por la calle?". Porque señores y señoras, muchas veces tienes que ir sola a algún sitio, si no fuera así, siempre tendríamos que depender de otras personas. Nos tendríamos que estar planteando el hecho de: "¿Cómo es posible que haya gente capaz que hacerle tanto daño a una mujer?"