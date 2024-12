Sacar a Franco de paseo

Afinales del próximo año, el 20 de noviembre, se cumplirán 50 años de la muerte, tras una agonía larga y cruel, del general Francisco Franco en una habitación de un hospital público de Madrid. El Gobierno ha anunciado que para conmemorar esa efeméride convertirá 2025 en el año que recordará la recuperación de las libertades con un centenar de actos que se desarrollarán en todo el país. A estas alturas, la ocurrencia de Pedro Sánchez no debería sorprender. Su enfermiza tendencia a utilizar la figura del dictador para soslayar otros problemas ha sido una constante durante su permanencia en la Moncloa. Un mínimo respeto a la historia reciente de España y a la memoria colectiva –no a la memoria que él pretende manipular en función de sus intereses políticos– le tendría que hacer reflexionar. En 1975 los españoles no recuperaron la libertad. Asistieron a un cambio en la Jefatura del Estado establecido en las leyes promulgadas por el franquismo. Fue el impulso del rey Juan Carlos, una vez asentado en el trono, el que hizo posible la llegada de la democracia. Convendría recordar que en ese año el monarca no tuvo capacidad ni para cambiar al presidente del Gobierno. Carlos Arias fue el último del dictador y el primero del Rey. Pero sí se abre en los próximos años un abanico de fechas en las que los españoles sí podremos orgullosamente celebrar medio siglo de libertad y de convivencia. Con dos hitos destacados: el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas y el 6 de diciembre los españoles votaron la Constitución que medio siglo después sigue vigente. Lo que hace ahora Sánchez con esa pretendida conmemoración de la recuperación de las libertades es una maniobra política. El presidente del Gobierno saca a Franco a pasear cuando le vienen mal dadas. Pero los españoles hace mucho que han pasado página y Franco les queda muy lejos.