Sanidad y vivienda: más que buenas palabras

La Junta de Andalucía ha anunciado que durante 2025 centrará en la sanidad y la vivienda sus objetivos prioritarios de gestión. No podía ser de otra forma. Ambos son problemas que están afectando, para mal, a la calidad de vida de los andaluces y en los dos tiene el Gobierno regional nivel competencial más que suficiente para mejorar la situación en la que se encuentran desde hace ya demasiado tiempo. Cuando dentro de año y medio los andaluces sean llamados a las urnas, lo que haya hecho Juanma Moreno y el Ejecutivo en estas dos materias será determinante para que se revalide o no la confianza en el proyecto del Partido Popular. Pasado ya, de forma sobrada, el ecuador de la legislatura el balance no puede ser optimista, a pesar de los incesantes pronunciamientos al respecto del propio Gobierno y del partido. El amplio margen de maniobra que proporciona la mayoría absoluta de la que goza Moreno no ha sido aprovechado para implementar políticas que actuaran directamente sobre las circunstancias que han determinado que la sanidad pública y la vivienda figuren a la cabeza de las preocupaciones de la población. La sanidad es un tema recurrente en el que, a pesar de las inversiones que se han hecho, se sigue sin satisfacer las demandas de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la Atención Primaria y a las listas de espera quirúrgicas. La ampliación de los conciertos con operadores privados se ha demostrado una medida que no ha servido para cambiar el panorama. En la vivienda, la escasez de suelo y la distorsión que ha creado el auge de los pisos turísticos ha tensionado el mercado de tal forma que hoy resulta prácticamente imposible que los jóvenes puedan acceder a la compra o al alquiler. Esas son las realidades sobre las que debe actuar la Junta. Y los andaluces no se van a conformar sólo con promesas y buenas palabras.