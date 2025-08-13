Urbanizaciones e incendios

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia nacional debido a la proliferación de grandes incendios forestales en todo el territorio y a la previsión de que, durante esta semana, aún habrá zonas del país que sufran máximas de 40 grados. Los fuegos de Madrid y los dos de Tarifa tienen la singularidad de que han afectado a urbanizaciones, viviendas habituales y zonas hoteleras en lo que es una casuística que ha ido en aumento en la última década, debido a la extensión de zonas de interfaz entre el monte y las construcciones. En estos casos, no sólo nos encontramos ante una alerta medioambiental, sino de protección civil. En los dos incendios del término municipal de Tarifa ha habido que desalojar a la población, ya que son zonas muy urbanizadas, con un fuerte impacto del turismo y enclavadas en zonas forestales. En el caso de Atlanterra, además, se construyeron varias urbanizaciones sin que el Ayuntamiento de Tarifa las haya dotado de los servicios e infraestructuras necesarias. Todas las personas desalojadas, por ejemplo, tenían que salir por una única carretera que lleva a Zahara de los Atunes. Afortunadamente, el efectivo del Infoca y la Guardia Civil actuó con bastante rapidez y diligencia. En el incendio de Tres Cantos, en Madrid, en una zona urbana, bastó un cambio de dirección del fuego para que las viviendas se vieran afectadas. Una persona ha muerto por quemaduras en esta población madrileña al verse sorprendida por las llamas. Hay que recordar, ahora más que nunca, que todos los municipios deben contar con planes de prevención de incendios para las zonas urbanas limítrofes con el monte y con las áreas agrícolas, una obligación que se extiende, de modo especial, a las urbanizaciones, tanto públicas como privadas, que se encuentran enclavadas en zonas naturales. La responsabilidad no sólo es de la Junta, que debe comprobar la existencia de estos planes, sino de cada uno de los ayuntamientos de todos los municipios andaluces.