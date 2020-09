La restricción de la movilidad en Casariche ya está en vigor

La vuelta a un confinamiento parcial de Casariche, a través de la restricción de la movilidad en las entradas y salidas del municipio, está ya en vigor, una vez que la noche del martes 29 de septiembre se publicó en el BOJA la resolución de la Junta con las medidas extraordinarias, que firma la delegada territorial de Salud en Sevilla, Regina Serrano.

En el documento se especifica que, desde las 08:00 horas de este miércoles 30 de septiembre, sólo está permitido que los vecinos y los titulares de cualquier actividad económica o empresarial dentro del término municipal se desplacen dentro y fuera de él por causas justificadas.

Fuentes municipales señalan que se está trabajando en un dispositivo especial de control para que la orden de cumpla. No obstante, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla consultadas señalan que no ha habido todavía ninguna comunicación ni petición oficial de la Junta, aunque en el momento que eso ocurra habrá la "máxima colaboración". De momento, no hay efectivos de la Guardia Civil desplazados a la zona para esas funciones.

Los desplazamientos que están permitidos son la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; la asistencia a centros docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; el retorno al lugar de residencia habitual; la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

También se permite entrar y salir del casco urbano para ir a entidades financieras y de seguros; para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Igualmente, está permitido para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables u otras casusas de fuerza mayor.

En la misma orden, se "desaconseja a la población los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles" dentro del mismo casco urbano, aunque no estén prohibidas, siguiendo las recomendaciones del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Sevilla que, como se recuerda en la resolución, concluyó que la "situación de riesgo es grave e inminente para la salud pública" en Casariche, por el alto contacto familiar.

Al margen de estas medidas de restricción de la movilidad y dada la situación sanitaria de Casariche, con la tasa de contagio más alta de Andalucía y una evolución todavía ascendente, hay otras restricciones.

Un máximo de 15 personas en velatorios

La asistencia a los velatorios se limita a un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes. Cualquier celebración religiosa, incluidas las bodas que se cree que en Casariche han contribuido a la propagación del virus, se limitará a 30 personas como máximo, ya sea en un lugar abierto o cerrado.

Además, todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y su hora de cierre será como máximo las 22:00, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales.

Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores y no estará permitido el consumo en barra. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros. La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y su hora de cierre será como máximo las 22:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

Quedan cerradas además asociaciones y peñas. Todo ello, con la posibilidad de enfrentarse a sanciones recogidas en el decreto ley 21/2020 de 4 de agosto por incumplir las medidas de prevención y contención por el Covid-19.

Medidas que debieron tomarse antes

En un comunicado, el alcalde, Basilio Carrión, ha destacado que todas estas medidas "llegan tarde" y debían haberse adoptado cuando las tasas de contagio estaban en 600 ó 700 casos por cada 100.000 habitantes y el Ayuntamiento reclamó que se tomaran decisiones. Si la curva, que todavía no se ha frenado, no ha ido a más ha sido por las "recomendaciones" de autoconfinamiento que hizo el Consistorio, el 14 de septiembre.

Carrión ha lamentado además que se haya descartado suspender las clases presenciales en el colegio e instituto, para evitar una mayor propagación y dar "seguridad y tranquilidad" a las familias, al personal de los centros y a los propios alumnos. "No es una competencia municipal", recordó.

También ha incidido en que la Atención Primaria ha estado "desbordada" y que el refuerzo en el Centro de Salud de Estepa para hacer los seguimientos ha sido insuficiente. "Debería ser mayor para atender también a otras patologías, que están siendo postergadas" por los casos de Covid.

Por otro lado, considera que se deberían haber hecho más test y, de alguna forma, haber obligado a las personas a realizárselos, puesto que un gran número de los vecinos a los que se citó la semana pasada no acudieron. Se hicieron 146 de 254 citados.

En un vídeo, el edil, que ha pasado la enfermedad y tiene el alta desde el pasado lunes, también lanza un mensaje de "ánimo" a sus vecinos: "Estamos en la parte final", destaca, y añade que "vamos a salir de esto gracias al esfuerzo de todos" y no sólo por unas medidas "que llegan tarde", reitera.