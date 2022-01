Denuncian el desabastecimiento de vacunas contra la gripe en Mairena del Alcor

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, ha denunciado este miércoles la situación que asegura "se está sufriendo en muchos centros de salud de la provincia de Sevilla, donde siguen sin estar disponibles las vacunas antigripales". Sánchez destaca el caso de la localidad de Mairena del Alcor, donde asegura que los vecinos llevan ya "un mes sufriendo el desabastecimiento por parte de la Junta de Andalucía".

"Nos parece absolutamente inconsciente que una campaña que es tan importante todos los años y aún más en estos momentos de crisis sanitaria por la Covid-19, no haya podido ser organizada y realizada con coherencia por parte de la Junta de Andalucía, que vuelve a demostrar la incapacidad del gobierno de derechas de afrontar, incluso lo que está programado para todos los años desde hace más de 20 años", ha manifestado el diputado, que ya denunció la situación de desabastecimiento de las vacunas antigripales en muchos centros de salud en la provincia de Sevilla, justo al inicio de la programación de vacunación.

"El consejero de Salud, Jesús Aguirre, sigue perdiendo credibilidad día tras día, ya que mientras niega que exista desabastecimiento, las y los vecinos acuden a sus centros y no pueden recibir la vacunación y la única explicación que obtienen es que no hay y no se sabe cuándo llegarán", continúa Sánchez Castillo, quien recoge las denuncias de las y los usuarios del centro de salud Manuel Bustos de Mairena.

El parlamentario andaluz ha recordado que "la salud es un derecho, que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la mala organización de la Junta" y recalca que “"son momentos de proteger a nuestros niños, a nuestros mayores, a la población de grupos de riesgo, colectivos vulnerables que por su edad o por patologías pueden agravar la enfermedad en caso de contraerla, y todo ello además cuando estamos experimentando otro ascenso de casos de la Covid-19". "Esperamos que la Consejería solucione cuanto antes esta situación que se están encontrando muchos municipios, y que es especialmente alarmante en Mairena del Alcor", ha finalizado.