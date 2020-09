Gerena suspende su Cabalgata de Reyes de 2021 por el coronavirus

Gerena suspende la Cabalgata de Reyes de 2021 como consecuencia de la pandemia. Así lo ha anunciado la Comisión de la Cabalgata de Reyes Magos de Gerena en un comunicado que ha lanzado en sus redes sociales, y del cual se ha hecho eco el Ayuntamiento del municipio. Gerena se convierte así en el primer municipio de la provincia de Sevilla en cancelar este tradicional cortejo navideño.

"Debido a las circunstancias que estamos viviendo, nos vemos en la obligación de suspender la cabalgata de este año, teniendo siempre presente el bien común de todos", se puede leer en el comunicado oficial de la Comisión de la Cabalgata de Reyes Magos de Gerena. "A pesar de todo, queremos animar a todos. Juntos lograremos vencer esta terrible enfermedad y juntos volveremos a disfrutar de una total normalidad. Todos juntos, cumpliendo las normas que se señalan, seremos capaces de conseguir que esta pesadilla se olvide y volvamos a disfrutar de nuestras tradiciones y costumbres".

El comunicado continúa diciendo que, a pesar de la suspensión, se realizarán otras actividades menos multitudinarias. "Este año no podremos disfrutar de nuestra cabalgata, no veremos las calles de nuestro pueblo abarrotadas de gente; habrá que esperar al año siguiente. No obstante la asociación seguirá trabajando e intentará realizar algunas actividades, si es posible, que puedan repercutir en la ilusión de todos en estas fechas tan señaladas, siguiendo siempre las normas que nos señalen y que van dirigidas a la prevención de posibles contagios".

Gerena es el segundo municipio andaluz en suspender su próxima Cabalgata de Reyes. Este jueves, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) también anunció la cancelación de la misma fiesta.