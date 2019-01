La Justicia da la razón a los vecinos de una urbanización de Carmona

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a los vecinos de la urbanización La Celada, de Carmona, acerca del cerramiento que llevan años intentando instalar. Los residentes en esta zona han sufrido decenas de robos en los últimos meses, que se han incrementado desde que tuvieron que retirar las barreras colocadas hace unos años.

El origen del problema está en un litigio con los propietarios de las fincas colindantes, que se quejaban de que el cerramiento cortaba un camino utilizado por ellos para las tareas agrícolas. Los vecinos de La Celada acusan al Ayuntamiento de Carmona obligarles a retirar las vallas y el muro, algo que el Consistorio niega.

La delegada de Urbanismo de Carmona, Teresa Ávila, explicó que nunca ha sido intención del gobierno local que se retire el cerramiento, sino que no podían autorizarlo porque tenían que cumplir con una resolución judicial que ordenaba que el camino quedara libre. Ahora, el TSJA ha fallado a favor de los vecinos y el Ayuntamiento no sólo no se opone al cerramiento, sino que está a favor de que se instale, según la delegada.

La concejal ha explicado que los vecinos tendrán que esperar un plazo de treinta días para que se puedan colocar estas barreras, ya que la parte contraria tiene este periodo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento ya ha anunciado que no va a recurrir la sentencia del TSJA.

Esta resolución judicial, fechada el 16 de enero, anula un auto anterior en el que se declaraba la "imposibilidad material" de ejecutar una sentencia del TSJA de 2013.