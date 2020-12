Lebrija crea una "moneda" propia para que las ayudas a la reactivación económica se queden en el municipio

Los ayuntamientos sevillanos siguen poniendo en marcha medidas para ayudar a mantener la actividad económica en mitad de la pandemia, con ayudas directas, pero acompañadas de iniciativas novedosas que contribuyan a que los fondos públicos que se ponen en circulación reviertan en los negocios locales.

Entre otras, destaca la del Ayuntamiento de Lebrija que ha creado una moneda propia (de carácter virtual y similar a las que ya funcionan en algunos otros municipios que sólo pueden emplearse dentro del término municipal y en negocios adscritos) con este fin.

En concreto y dentro de la Línea 2 del plan municipal que ha creado, Reactiva Lebrija, comenzará a abonar a 593 vecinos beneficiarios ayudas de entre 50 y 200 euros -la cantidad depende del número de hijos menores de 18 años- que sólo se pondrán emplear en el pequeño y mediano comercio local, también como "estímulo" al mismo.

Las ayudas, distintas a las de los Servicios Sociales, se harán efectivas a través de una nueva moneda: Elio, de carácter virtual. Un elio equivale a un euro y los beneficiados que solicitaron las ayudas en el plazo previsto podrán comprar con ella, de forma que abonarán la mitad del precio de cualquier producto o servicio que adquieran con la misma y la otra mitad con el dinero al uso.

El Ayuntamiento había previsto para esta línea del plan Reactiva Lebrija un montante de 500.000 euros, aunque no se ha agotado al completo, porque había que cumplir unos requisitos, como no superar dos veces el Iprem (el Indicador de Renta de Efectos Múltiples), que en 2020 es de 548,60 euros, en el caso de los hogares en los que sólo haya un miembro con menos de 16 años o no hacerlo en más de 3,5 veces en los que hay cuatro o más miembros menores de esa edad. También había que solicitarlo en el plazo previsto, como han hecho esas casi 600 familias.

En principio, el plazo para emplear el dinero era el 31 de diciembre, aunque las bases se han modificarlo, para que se pueda hacer hasta el 31 de marzo de 2021.

La moneda se presentó el lunes, en un acto al que asistieron el alcalde, José Barroso; el delegado de Nuevas Tecnologías, David Pérez y los presidentes de la Asociación Apyme Lebrija, Miguel Marín, y de Comerciantes de la Plaza de Abasto, Pepe Navarro, que han colaborado en el plan, junto a la Asociación de Comercio Ambulante de Lebrija. "La creación de esta moneda virtual garantizará que la ayuda recibida revierta de manera directa en los comercios locales", destaca el regidor.

El abono de la cuantía concedida se realizará a través de una aplicación móvil diseñada por el Consistorio para la gestión de dicha ayuda. Según se destaca, Elio se puede descargar de manera sencilla y gratuita a través del play store o app store. Las familias podrán adquirir productos o servicios en los comercios de Lebrija, pudiendo canjear con cargo a este saldo la mitad del importe de la compra y abonando de forma convencional la otra mitad. De esta forma se pretende "conseguir un efecto multiplicador al incentivo aportado por el Ayuntamiento", se insiste.

App Elio del Ayuntamiento de Lebrija

A través de la aplicación, que se puede descargar de la app del play o app store, las personas beneficiarias podrán gestionar la ayuda de forma independiente y comprar en los comercios adheridos, según unas instrucciones disponibles en el enlace: https://cutt.ly/2hV6KWd.

La persona usuaria deberá registrarse. Entonces, podrá ver el importe que tiene disponible y comenzar a comprar en los comercios y establecimientos adheridos.

La lista de comercios en los que se pueden realizar las comprar está disponible en la opción contactos del menú. Aunque también se han colocado pegatinas a las puertas de los establecimientos. Hasta ahora, se han sumado a la plataforma 165 negocios, ¡aunque el resto puede adherirse en cualquier momento. En este enlace se pueden consultar las instrucciones: https://cutt.ly/OhV6NJG.

También hay un número de teléfono para las personas que necesiten orientación: 955974737.

Nuevas líneas de ayudas a autónomos y pymes

Este Plan Reactiva Lebrija también incluía ayudas directas a las empresas, de las que se beneficiará 393 negocios, que recibirán 400 euros. En este caso, el pago se hará por transferencia antes de final de este año.

En este contexto de reactivación de la economía local, desde el Ayuntamiento de Lebrija ya se ha anunciado que se priorizarán nuevas medidas y acciones. En el último pleno, del 3 de diciembre, se aprobó inicialmente la modificación de las bases reguladoras destinadas a paliar el impacto social y económico derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, lo que permitirá poner en marcha en el próximo ejercicio presupuestario (2021) una nueva línea de ayudas dirigidas a los autónomos, autónomas y empresas locales.

Esta modificación permitirá solventar errores detectados en la convocatoria actual, incorporando a sectores que no han podido participar en la actual convocatoria.