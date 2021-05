El PSOE urge a Salud a reabrir los consultorios cerrados en Camas y las urgencias de varios municipios

El PSOE de Sevilla ha vuelto a exigir al Gobierno andaluz del PP que reabra los centros de salud y las urgencias que permanecen cerradas desde hace más de un año en la provincia, así como que refuerce la Atención Primaria “colapsada”, que retome las citas médicas presenciales, realice más pruebas PCR y refuerce el teléfono de Salud Responde.

Así lo ha trasladado el secretario de Coordinación de Comarcales de la formación y alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, quien ha asegurado que esos recortes son una "hoja de ruta de Moreno Bonilla" que sufren los ciudadanos y que "pasa por deteriorar la sanidad pública para beneficiar a la privada”.

En esa línea, considera que "no tiene sentido que en Andalucía se pueda ir a una discoteca y no a un centro de salud" y ha recordado que el Gobierno andaluz “dijo que el 2 de marzo se reabrirían los centros de salud que llevan más de un año cerrados y que se retomarían las citas presenciales, pero no ha sido así".

De esta forma siguen cerrados los centros de salud de Coca de la Piñera, Carambolo y Pañoleta, en Camas, y las urgencias de Almadén, El Ronquillo, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas, Guadajoz o Villaverde del Río.

Agüera ha trasladado además el apoyo del partido a los sanitarios que se ha concentrado de nuevo para protestar por el “impago del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la cantidad que aún adeuda a sus profesionales del complemento al rendimiento profesional (CRP) de 2019”.

"No es la primera vez que los sanitarios andaluces salen a la calle para protestar por el abandono del Gobierno de Moreno Bonilla. Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza merecen un reconocimiento por su compromiso, esfuerzo y dedicación. Las y los socialistas vamos a seguir exigiendo a Moreno Bonilla que cumpla con el mandato del Parlamento, que aprobó hace casi un año, a iniciativa del PSOE de Andalucía, una moción para compensar económicamente a los profesionales de la sanidad pública por el esfuerzo realizado durante la pandemia”, ha recordado.

El dirigente socialista ha reiterado además la exigencia al Ejecutivo de PP y Ciudadanos para que dé “una solución urgente a la situación insostenible del Hospital de Bormujos, con condiciones nefastas para su plantilla y con una asistencia sanitaria deficitaria para los vecinos y vecinas del Aljarafe. Reclamamos al Gobierno andaluz que integre esta infraestructura sanitaria en el SAS”.