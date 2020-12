El Plan Contigo de la Diputación incluirá una línea de contratación para universitarios

La Diputación mantendrá 52 millones de euros en depósitos

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalbos, ha asegurado que la Diputación mantendrá sin uso 52 millones de euros de sus remanentes, que seguirán en los bancos para "no perder tesorería y responder a cualquier imprevisto que pueda surgir". Los otros 211,2 son los que se incorporan al Plan Contigo, en el que se avanza, pero que no podrá entrar en carga por ley hasta que no se liquide el presupuesto de 2020, en el mes de marzo. A ello se suman 59,3 millones de euros que se han incluido como gasto no financiero en el presupuesto general y que proceden de no tener que aplicar la regla de gasto. Con todo ello son 270 millones para reactivar la economía de la provincia tras la crisis del Covid-19.