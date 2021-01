La Policía detiene a otras seis personas más por la reyerta a machetazos de Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido a otras seis personas más por la reyerta a machetazos ocurrida la tarde del jueves en Dos Hermanas. Esos seis nuevos arrestos se suman a los tres practicados poco después de la pelea. Son, por tanto, nueve los implicados en la trifulca que se encuentran en comisaría.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde en la calle Montelirio, en el barrio de los Montecillos, a un paso de un cuartel de la Guardia Civil. Según informaron fuentes policiales, el origen del enfrentamiento se debe a unas desavenencias entre dos familias de etnia gitana. Los arrestados son siete varones y dos mujeres de edades comprendidas entre los 21 y los 31 años.

El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Dos Hermanas está tramitando las diligencias policiales que serán remitidas al juzgado. Los agentes han intervenido un machete tipo pelacocos que fue empleado durante la reyerta. Dos personas resultaron lesionadas de carácter leve, una con cortes en los tendones de los dedos de una mano y la otra con una herida incisa que precisó puntos de sutura.

En el vídeo que acompaña esta información, que ha sido editado para proteger la identidad de los menores que aparecen en él, pueden apreciarse los momentos de tensión que se vivieron en la calle Montelirio. Una persona con el torso desnudo se dirige en tono desafiante a varios miembros de la familia rival y empieza a golpearles. En el portal hay un joven con el machete guardado en una funda.

La secuencia sigue en el interior del portal, donde coincide un amplio grupo de personas. Lo que pasa dentro no puede verse porque el vídeo está grabado desde los bloques de enfrente. Es ahí donde se produce la agresión con arma blanca. Lo que sigue es el grupo de personas saliendo del portal, mientras que el hombre con el torso desnudo que inició la gresca vuelve otra vez al edificio y se enzarza de nuevo con sus rivales.

Todo ello ocurre a plena luz del día y en la calle, con bastantes niños que no sólo contemplan la escena sino que participan en ella. A su vez, casi ninguno de los implicados lleva la mascarilla obligatoria. Sólo hay algunos con mascarilla y no todos la llevan bien colocada. Y, por supuesto, no se guardan distancias de seguridad.