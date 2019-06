Sorpresa en La Roda: Adelante apoya la investidura de un alcalde del PP

Juan Jiménez, el candidato del PP a la Alcaldía de La Roda de Andalucía, ha sido elegido este sábado alcalde del Ayuntamiento, con los votos de los tres concejales de esta formación y de los cuatro Adelante-IU, que lidera Fidel Romero, alcalde desde el municipio desde el año 2011.

No obstante, este último ha anunciado que se retira de la política municipal, por los malos resultados de las últimas elecciones municipales.

Ha sido una de las sorpresas de la jornada, porque en este Ayuntamiento el PSOE fue el partido más votado, el pasado 26-M. No obstante, era conocido que había contacto entre estos dos partidos, que también se entendieron en 2011, en el primer gobierno de Fidel Romero.

Según han informado el Ayuntamiento de La Roda en un comunicado, ambos partidos han llegado a un acuerdo, que no se cerró hasta minutos antes del Pleno, según han subrayado.

El pacto consiste en gobernar dos años cada partido, los primeros dos años por el PP y los dos siguientes años por Adelante.

“Nosotros hasta veinte minutos antes del Pleno no teníamos pacto, ha sido todo a última hora y sorprendente. Ha sido frenético. Las dos fuerzas de izquierdas no han sido capaz de ponerse de acuerdo. Hoy he sido proclamado alcalde de La Roda y vamos a trabajar para todos porque La Roda está por encima de cualquier sigla", ha destacado el nuevo alcalde.

"Vamos a comenzar a trabajar estudiando una bajada de la presión fiscal, vamos a mejorar la seguridad con plazas de policía, porque hay que mejorar la seguridad en nuestro pueblo y también estudiar la situación del Secretario de este ayuntamiento. Vamos a trabajar muy duro durante estos años para el bienestar de nuestros vecinos. Vamos a cambiar la dinámica de este Ayuntamiento, mis dos compañeras y yo y después terminarán la legislatura Izquierda Unida. Veíamos que La Roda estaba a la deriva y no podíamos seguir así. Aquí estamos para pilotar este proyecto”, comentó Juan Jiménez tras proclamarse alcalde de La Roda.

Por su parte, el PSOE ha calificado de "vergüenza" que el pacto se haya estado negando hasta última hora. Es "humillante que Fidel Romero tenga que irse y dejar la política para poder hacer pacto con la derecha. Nosotros hemos sido la lista más votada y ofrecimos un gobierno en minoría".

También ha explicado que "primero se reunieron con nosotros para gobernar juntos pero nada más que querían sillones y no ofrecían un programa para gobernar, por lo que no llegamos a ningún acuerdo. Nosotros siempre hemos ofrecido un programa abierto para gobernar, pero hoy se ha visto aquí lo que tenían preparado. Seguiremos trabajando desde la oposición y estaremos muy pendientes de este gobierno”, insistió Juan José Carnerero.