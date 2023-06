El colegio SAFA Écija, premio del Grupo Social ONCE por sus ciudades accesibles

Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor de Écija han ganado en Andalucía del 39 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar trabajos que impulsen ciudades y municipios sin barreras como vía para la inclusión y la accesibilidad de todas las personas. Junto al centro sevillano, han recibido premios el colegio Miguel Zubeldía de Serón (Almería) y Pinar Hondo de El Puerto de Santa María (Cádiz).

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro, y el secretario general de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, han sido los encargados de entregar los premios en un acto que ha estado amenizado por una dinámica teatral, en torno a los valores que promueve este Concurso, y ha contado también con una batucada, al principio y al final, a cargo de los alumnos que han impulsado que Algámitas sea el primer municipio de la provincia de Sevilla en contar con una calle de la Inclusión.

Martínez se felicitó porque Andalucía vuelva a liderar la participación autonómica en este Concurso, que ha contado con 23.557 escolares de 268 centros educativos de Andalucía, bajo la coordinación de 348 profesionales de la Educación. Y agradeció a la comunidad educativa su implicación por el compromiso que demuestra. "Con vuestra creatividad habéis estado construyendo los mejores valores que nos definen como sociedad; el respeto a la diferencia y a la diversidad, la lucha por la igualdad de oportunidades, y la solidaridad", afirmó.

"Es importante educar en valores como el compromiso o la aceptación para crecer como personas", subrayó el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE. Por su parte, el secretario general de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía habló de la ONCE como marca España. "Hace país, sería impensable España, inimaginable sin la ONCE y sin vuestra labor", dijo Francisco Javier Fernández, que se declaró “orgulloso” del convenio que la Junta mantiene con la ONCE para dar cobertura a los los 1.782 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que hay en toda Andalucía en todos los niveles educativos. "Educar es adquirir saberes pero sobre todo valores, son las raíces de las personas y de la sociedad, es derribar las barreras que nos impiden apreciar el valor de las personas”, señaló.

Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor ha resultado ganador en la Categoría C (1º y 4º de la ESO y FP Básica) con el trabajo presentado por un grupo de 251alumnos y alumnas de 4º de la ESO que han sido coordinados por la profesora Julia Delgado en la localidad sevillana de Écija. En su lona aparecen todos los habitantes de OnCity "donde todos somos inclusivos y formamos parte del puzle", un trabajo en el el jurado valoró el grafismo de la composición que proyecta la imagen de una ciudad sin complejos con un lenguaje publicitario impactante, conciso y claro que alude al juego que se quiere promocionar.