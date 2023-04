Vox denuncia "insultos y amenazas" del concejal de Seguridad Ciudadana de San Juan de Aznalfarache

El candidato sanjuanero ha aseverado que “es obvio que el concejal socialista no estaba en sus cabales. Y encima, San Juan tiene un problema serio con respecto a la seguridad y él es el máximo responsable, puesto que en vez de buscar soluciones, sigue enfrentado a la Policía Local, con todo el perjuicio que ello acarrea y más todavía en estas fechas”.

“San Juan de Aznalfarache está continuamente en el candelero debido a los escándalos y las corruptelas de los socialistas y este lamentable episodio no es sino una muestra más de quien se cree que nuestro pueblo es su cortijo. No tienen respeto por la fe y las tradiciones de los sanjuaneros. Pero desde luego, en VOX no vamos a permitir más abusos", ha añadido.

El candidato de Vox ha concluido afirmando que la localidad "no se merece esta mala imagen y, por supuesto, los socialistas no van a amedrentarnos ni a callarnos por más que quieran exhibir una actitud matonesca. Cada vez más sanjuaneros nos apoyan como su legítima alternativa y vamos a trabajar por cuidar lo nuestro”, ha concluido Bordas.