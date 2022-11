Vox exige la dimisión del alcalde de San Juan de Aznalfarache por ocultar una condena de su edil de Seguridad

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, exigió este lunes la dimisión del alcalde, Fernando Zamora (PSOE), por "ocultar a la opinión pública que el concejal de Seguridad Ciudadana, José Alonso Garrido Pérez, fue condenado por un delito contra la seguridad del tráfico en 2020". Según Vox, el edil conducía bajo los efectos del alcohol y dio positivo con una tasa de alcoholemia que triplicaba la permitida.

"El alcalde debería haber cesado al concejal Garrido en el acto. Sin embargo, lo ha mantenido en su puesto", aseguró Bordas. El representante de la formación ultraderechista afirmó que es "inadmisible que se haya ocultado un hecho de esta gravedad a nuestro pueblo". "Pero por desgracia es algo que no nos extraña demasiado, puesto que ya conocemos cómo actúa el PSOE a todos los niveles", añade.

Bordas recordó que la persona condenada por conducir ebrio es el concejal "que se encarga de la seguridad ciudadana, un problema que afecta especialmente a los sanjuaneros". "Garrido no sólo es incapaz de resolver el problema de una seguridad ciudadana de la que es titular, sino que nuestro municipio va a peor gracias a su nefasta gestión".

El coordinador local de Vox subrayó que este asunto no habría trascendido "si no fuera por Vox, porque el PSOE lo ha querido ocultar a toda costa". "No sólo nos mienten, sino que también nos privan de información".

El representante del partido presidido por Santiago Abascal insistió en que su pueblo "no se merece que se la haya ocultado este hecho tan grave". "Nuestros vecinos están hartos de la inseguridad, de la violencia, de la suciedad, de la falta de infraestructuras... A lo que se añade este escándalo".

Para Bordas, "en política hay que ejercer la ejemplaridad, y Garrido, amén de concejal, también es el jefe de la Policía Municipal". "Por ello, esta situación es intolerable. Desde Vox exigimos la dimisión tanto del edil de Seguridad Ciudadana como del alcalde por consentir y ocultar esta situación".