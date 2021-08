El alcalde de Coria carga contra la Junta tras el primer caso de virus del Nilo

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha cargado duramente contra el Gobierno de la Junta tras la confirmación ayer del primer caso de virus de Fiebre del Nilo en la localidad. Un vecino que, según sus palabras, se encuentra "muy grave" y cuya infección ha tenido lugar pese a la activación de un Programa de Vigilancia y Control de vectores de la enfermedad que, asegura, "no es suficiente".

González ha convocado a los medios de comunicación en el Ayuntamiento poco más de 12 horas después de la confirmación por parte de la Consejería de Salud y Familias del primer primer positivo por la Fiebre del Nilo en España en lo que va de verano. Una infección que, según sus palabras, podría haberse evitado ya que, ha insistido el regidor, "veníamos advirtiendo de la peligrosa situación que estamos atravesando desde hace varios días y de la necesidad de actuación por parte de la autoridad sanitaria, pero no se ha hecho nada", ha remarcado, insistiendo en que el programa de vigilancia de la Junta "es insuficiente e injusto porque no da posibilidad de que no haya infección entre la población".

En este sentido, el alcalde coriano ha puesto de manifiesto que, pese a su opinión, el Ayuntamiento de Coria "no se ha negado a ejecutarlo", además de haber sido el primero en presentar el plan municipal a primeros de abril. "Y desde entonces lo seguimos ejecutando tras la aprobación de la Junta de Andalucía", ha dicho. No obstante, González ha hecho hincapié en la localización de zonas como los arrozales y las marismas en las que, "a pesar de la insistencia de los municipios del Bajo Guadalquivir, no se ha hecho tratamiento".

Para el regidor, es esclarecedor que, de las trampas instaladas, la mayor captura en numero de mosquitos es la mas cercana a La Puebla del Río y el Guadalquivir, cerca de los arrozales, "donde no se ha hecho ningún tipo de tratamiento". Es en este punto en el que el alcalde ha hecho referencia a los informes de los técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "en los que avisaba de la peligrosidad de esas zonas de arrozales que el número de mosquitos en esa zona era el mismo que el año pasado y que además esos mosquitos ya presentaban infección por el virus del Nilo".

Además, González ha destacado una mayor presencia del mosquito del género culex perexiguus, que es el que se da en los arrozales y marismas del Bajo Guadalquivir y a los que se atribuyó la presencia del virus del Nilo en la zona el año pasado, con respecto al del género pipiens, que es el mosquito habitual que se localiza en los cascos urbanos y, por lo cual, de más fácil control gracias al programa de desinfección durante varios meses por parte del Ayuntamiento.

Para concluir, el alcalde ha anunciado el estudio de posibles medidas penales contra la Administración andaluza por su "incompetencia" y "negligencia" en la gestión de esta crisis. "El Ayuntamiento no puede permitir que nadie juegue con la salud de los corianos que es lo que se está produciendo desde hace aproximadamente unos doce meses. La negligencia e incompetencia no puede pasar de puntillas cuando tenemos ya tenemos a personas en los hospitales", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que se van a "intensificar" las fumigaciones contra los mosquitos causantes del Virus del Nilo, "dentro de las limitaciones que vienen marcadas por ley", haciendo hincapié a la prohibición de actuación en arrozales y zonas protegidas.

Moreno ha hecho también un llamamiento a la población para que "extremen la prudencia y se protejan en la medida que puedan". "Pediría que aumentarán esa prudencia, al menos, hasta finales de septiembre; instalaran mosquiteras en puertas y ventanas, y eviten ir a zonas húmedas, en las que prolifera un insecto que no es autóctono, cuya presencia está relacionada con el cambio climático. Nos enfrentamos a un nuevo reto".

Asimismo, el presidente andaluz ha valorado el esfuerzo de la Junta y de los ayuntamientos de la comarcas afectadas para "mitigar" el brote del mosquito del Nilo, "que tanto daño hacen". No en vano, "este primer caso se ha detectado en la segunda quincena de agosto, cuando el pasado año se confirmaron varios casos en junio y en julio". "Gracias a este esfuerzo de las administraciones estamos limitando la acción de este mosquito, pero es muy complicado. Por muchos recursos que empleamos y por mucho que fumigamos es inevitable que siga desarrollándose. Aun así intensificaremos las fumigaciones", ha añadido Moreno.

La persona afectada es una mujer de 75 años

La persona afectada por el primer caso de virus del Nilo en España este año, que se ha registrado en la localidad sevillana de Coria del Río, es una anciana de 75 años, que se mantiene en estado grave en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la afectada es vecina de la barriada San José de la localidad sevillana, una zona situada cerca de la salida del municipio hacia La Puebla del Río y se mantiene en estado grave y vigilada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano.

En 2020, el brote del Virus del Nilo se saldó con un total de 76 casos, -40 confirmados y 36 probables-; 71 de ellos en Andalucía y cinco en Extremadura. Dentro de los 71 casos andaluces, la provincia de Sevilla acaparó 57, en especial en el área de Coria y Puebla del Río, y registró cuatro muertes. La provincia de Cádiz contabilizó 14 casos y tres muertes.