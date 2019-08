El alcalde socialista de Los Corrales renuncia para asumir áreas de gobierno en la Diputación

Menos de dos meses después de que, el 15 de junio, se constituyeran los ayuntamientos tras las elecciones municipales, ya se ha producido un primer relevo en una Alcaldía sevillana.

Ha sido en Los Corrales, el municipio de la Sierra Sur de 4.000 habitantes, donde el socialista Juan Manuel Heredia, regidor en los últimos ocho años y que revalidó en el puesto el 26-M, ha renunciando al mismo, aunque seguirá como concejal raso.

El motivo es que fue designado diputado provincial por el PSOE con un área de gobierno, la de Empleado Público y Régimen Interior.

Por norma no escrita y para que la gestión en la Diputación no interfiera a los ayuntamientos, el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, sólo da tareas de gobierno a concejales que no son alcaldes. Heredia sí lo era pero ha renunciado.

De su decisión se dio cuenta al Pleno del Ayuntamiento el pasado viernes y el martes 30 se celebró otra sesión de carácter extraordinario, para elegir nueva alcaldesa: la número dos en la lista con la que el PSOE que concurrió a las elecciones el 26-M, Buensuceso Morillo.

El PSOE tiene mayoría absoluta en este municipio, con seis concejales frente a los cinco de Adelante Andalucía.

El ya ex regidor no ha querido hacer más declaraciones sobre su renuncia a la Alcaldía, pero en el escrito que dirigió a sus vecinos señaló que no ha sido una decisión fácil, aunque considera que en adelante puede ser "de más utilidad para el pueblo" con sus responsabilidades en la Diputación: "Atrayendo inversiones provinciales, autonómicas" y "enarbolando la bandera de Los Corrales para liderar el sitio que corresponde a nuestro pueblo en la Sierra Sur".

Asimismo, destaca la "mezcla de juventud y experiencia" de la nueva alcaldesa, Buensuceso Morillo.