Una banda de butroneros asalta la ITV de Sanlúcar la Mayor

Una banda de butroneros ha asaltado la madrugada de este miércoles la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Sanlúcar la Mayor. Los ladrones accedieron al interior del edificio practicando un agujero en una de las puertas y estuvieron rebuscando en las oficinas. Los ladrones buscaban exclusivamente dinero, que no lograron llevarse porque no había.

Los asaltantes llegaron a la estación, ubicada en el polígono industrial Solúcar, por la zona trasera, que da a las vías del tren de la línea Sevilla-Huelva y a un camino que lleva hasta Benacazón y por el que puede accederse en coche.

Desde allí llegaron hasta el perímetro de la ITV. Saltaron un pequeño muro y cortaron la malla metálica. Lo primero que hicieron fue dirigirse a una farola para intentar apagar el alumbrado de las instalaciones, que no consiguieron.

Después, con una vara, movieron dos cámaras de seguridad que colocaron mirando hacia arriba. Tras esta maniobra, practicaron un butrón en la puerta y entraron a las instalaciones. Sólo entraron dos de los ladrones, mientras que el tercero se quedaba fuera vigilando.

Iban encapuchados y sólo se le veían los ojos. También cubrían sus manos con guantes para impedir que dejaran alguna huella o resto biológico que ayude a su identificación.

Una vez dentro, estuvieron buscando dinero en varias dependencias. No había nada de efectivo en la estación, ya que éste se recoge diariamente y no se queda nada en el edificio. Una vez asegurados de que no podían llevarse dinero, se marcharon por el mismo sitio que entraron.

El robo sólo duró cuatro minutos. La alarma saltó a las 1:45 y las cámaras grabaron su salida a las 1:49. Los delincuentes parecían tener bien estudiado el tiempo de respuesta de las Fuerzas de Seguridad. A la 1:53, cuatro minutos después de que se marcharan, llegaron la patrulla de la Guardia Civil y el servicio de acuda de una empresa de vigilancia privada.

Veiasa, la empresa pública que gestiona las ITV en Andalucía, presentará en las próximas horas una denuncia ante la Guardia Civil, para que se inicie una investigación sobre este robo. No es la primera vez que la estación de Sanlúcar la Mayor sufre un asalto de este tipo. En diciembre se produjo un robo parecido, por lo que los autores podrían ser los mismos.