Cortes nocturnos en la A-66 en Santiponce y Camas por las obras de asfaltado

La autovía A-66 en un tramo con el firme en mal estado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará al tráfico durante esta semana la autopista A-66 a su paso por Santiponce y Camas por las obras de rehabilitación del firme entre los kilómetros 808 y 810. En un comunicado, el Ministerio ha informado de que el corte se realizará desde la próxima noche hasta el viernes 22 de agosto, de 21:00 a 6:00, dentro de unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de 6,4 millones de euros.

Así, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirá el corte total de la calzada A-66 en sentido Mérida, con desvío alternativo por la N-630. Las afectaciones finalizan el viernes 22 de agosto a las 06:00, y la noche del viernes al sábado no se producirán afectaciones.

Situación de las obras en la A-66 / M. G.

Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición de mezcla asfáltica en todo el ancho de la plataforma y reposición de marcas viales.

Estos trabajos forman parte de una actuación global de rehabilitación de firmes en varios tramos de carreteras de la provincia de Sevilla, que se llevan a cabo en la SE-30, entre los kilómetros 17,6 y 22,45 rodeando Camas y conectándola con la isla de la Cartuja; la N-630 del km 808,6 al 810, a la altura de Santiponce, y del 813,1 al 814,9, sobre el río Guadalquivir hasta Triana.