Detenida en Alcalá de Guadaíra una mujer por abandonar a su hija menor de edad

La Policía Nacional detuvo en Alcalá de Guadaíra a una mujer acusada de abandonar a su hija menor de edad. La niña, de unos diez años, permaneció cuatro días al cuidado de dos personas consumidoras habituales de sustancias estupefacientes.

Según informó este lunes la Policía en una nota de prensa, los familiares de la niña la localizaron en la vía pública junto a estos individuos. Los allegados avisaron inmediatamente a las autoridades. Los agentes comprobaron el estado de la menor y garantizaron su seguridad desde un primer momento.

Tras comprobar que la menor se encontraba en buen estado y realizar varias gestiones, la Policía identificó a la madre de la víctima como responsable del abandono. Ante estos hechos. los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que terminó con la detención de la presunta autora y madre de la menor.

La mujer fue puesta en disposición de la Autoridad Judicial por un delito de abandono a menores, lo que culminó con su ingreso en prisión.