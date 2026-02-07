Las fotos del desalojo de la residencia de mayores en Tocina por las inundaciones

Por precaución ante la amenaza de inundación en Tocina, la residencia Nuestra Señora de la Soledad fue desalojada. La Junta de Andalucía puso en marcha su protocolo de emergencia para proteger a las 36 personas mayores que viven en el centro: diez regresaron con sus familiares y las 26 restantes fueron trasladadas a otros centros de la capital y la comarca, incluyendo Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Mairena del Alcor y Parque Alcosa. La operación de desalojo contó con la supervisión de autoridades regionales y locales, quienes subrayaron la planificación anticipada y la coordinación con otros centros para asegurar la protección de todos los residentes, especialmente aquellos con movilidad reducida o usuarios de silla de ruedas.
