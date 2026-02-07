Hay 180 personas desalojadas en la provincia de Sevilla por la crecida de los ríos

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha informado que como consecuencia de las crecidas de ríos y arroyos en la provincia de Sevilla hay 180 personas desalojadas. A los evacuados en Lora del Río, Tocina, El Palmar de Troya se suman otros fuera de los núcleos de población vinvulados a personas dependientes o que por razones de edad solicitan ser desalojados y ubicados en otros lugares más seguros.

Por otro lado, Toscano ha recordado que el río alcanzará su punta de caudal a su paso por Sevilla entre hoy por la tarde hasta mañana por la mañana. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir espera que el crecimiento del río "sea sostenido y progresivo hasta estabilizarse, una estabilización que se sostendrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender".

Durante todo el sábado, a la lluvia se le han sumado fuertes rachas de viento que han causado varias incidencias. Según la empresa suministradora de de luz, hay alrededor de unos 2.100 usuarios en la provincia que en estos momentos se encuentran sin suministro o afectados por bajadas de tensión, con especial mención a los daños que se han producido en las zonas de Las Cabezas de San Juan.

Hasta las ocho de la tarde hoy, hay 13 municipios de Sevilla, incluida la capital, con sus ríos en nivel rojo: Carmona, con dos estaciones en el Corbones, el mismo río que mantiene su nivel rojo en el término municipal de La Puebla de Cazalla. A estos se suman Alcalá de Guadaíra y Arahal por el nivel del río Guadaíra, el paso del Guadiamar por Sanlúcar la Mayor, el Rivera de Huelva en Guillena, el Rivera de Huesna en Villanueva del Río y Minas, el Siete Arroyos en Villaverde del Río y el Guadalquivir por Cantillana, Alcalá, Lora y Sevilla, además de Écija por el Genil en la estación del Judío.

Los embalses en nivel rojo son el de Peñaflor, El Agrio (Aznalcóllar) y la Torre del Águila en El Palmar de Troya.