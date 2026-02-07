Lora del Río se enfrenta al "día más crítico por inundabilidad", según su alcalde

Los vecinos de Lora del Río y de otros municipios como El Palmar de Troya o Tocina han pasado toda la noche pendiente de los ríos. En Lora, los 42 desalojados de la zona del Calerin por el aumento de caudal en el arroyo Churre siguen sin poder entrar en sus casas. El Ayuntamiento decidió tomar esta medida ante la posibilidad de que, al estar sus viviendas pared con pared, el agua provocara filtraciones o erosiones en las viviendas. De ellos, nueve han sido alojados por el ayuntamiento en hotel el Álamo, y el resto con familiares.

Según su alcalde, Antonio Miguel Enamorado, el municipio se enfrenta "al día más crítico por inundabilidad". El Guadalquivir ha alcanzado su cota máxima en la localidad y "está previsto que se mantenga durante unas horas. A partir de este momento, el comportamiento habitual es que el cauce se vaya estabilizando". Ahora bien, la tormenta que está ahora mismo sobre el municipio y que podría dejar 40 litros por metro cuadrado durante el dia "podría complicar la situación al provocar un posible colapso del tanque de tormentas., que subiría hasta la cota 32 y colapsaría las redes pluviales, poniendo en riesgo las zonas bajas de Lora". En este caso, explica el alcalde, la inundación de esta parte de Lora sería por no poder expulsar tanta agua que están recibiendo hacia el exterior.

El municipio tiene desde hoy una nueva bomba de bombeo de gran caudal, lo que suman cinco bombas para sacar agua de forma mecánica al Guadalquivir para impedir que se inunden los vecinos "por los sumideros de sus casas", explicó el alcalde.

Otro lugar en el que están pendientes del Guadalquivir es en Tocina. Segun su alcalde, Francisco José Calvo Pozo, el "río está subiendo muy poco pero nosotros tenemos el agua ya en las casas". En el pueblo ya se han desalojado a unos 30 vecinos porque hay "cierto riesgo de que el río siga subiendo incluso que termine llegando una residencia de ancianos". La localidad está viviendo la mañana del sábado con una "cama tensa" esperando que en cualquier momento " tengamos que movilizar a bomberos".

El Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado desde la medianoche de ayer hasta las 8:00 de hoy un total de 56 intervenciones. Además de sus 13 parques y los operadores, el Consorcio coordina otros 14 parques municipales incluidos en el sistema provincial de bomberos y la dotación del parque de Mairena del Aljarafe se ha reforzado con un grupo especial destinado a intervenciones de rescate acuático.

La mayoría de las intervenciones (15) estuvieron referidas a apeos, derrumbes y caídas, seguidas por la atención a los avisos recibidos por el 112 (12) y lamayoría de las incidencias (6) fueron en Carmona.