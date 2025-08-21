Un hombre quema una cafetería de Los Palacios porque no tenían mayonesa

Un hombre incendió este miércoles 20 de agosto una cafetería de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca después de que varios camareros le respondieran en distintas ocasiones que no disponían de mayonesa. El suceso tuvo lugar sobre las 19:15 horas en la cafetería Las Postas, donde las cámaras de seguridad registraron el ataque que más tarde difundió el propio establecimiento en sus redes sociales.

Según relató la cafetería, el individuo había pedido inicialmente “un par de sobres de mayonesa para su montadito”. Tras recibir una primera negativa, insistió minutos después a otra camarera, obteniendo la misma respuesta. Fue entonces cuando se desplazó a una gasolinera cercana, donde compró una botella de litro y medio de gasolina antes de regresar al local.

El ataque en pleno servicio

A su vuelta, preguntó una tercera vez por el producto. Al recibir de nuevo una respuesta negativa, roció la barra con el combustible y prendió fuego, provocando unas llamaradas de gran intensidad. La reacción del cliente generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el interior, entre ellos niños de 4 años y personas mayores.

El incendio solo ocasionó daños materiales y heridas en las manos del presunto autor. “Por suerte, ninguno de nosotros ni de nuestros clientes ha sufrido daños importantes, solo cosas materiales que son reemplazables”, señaló el negocio en su comunicado.

El propietario, José Antonio Caballero, cifró las pérdidas entre 7.000 y 8.000 euros y destacó que el hombre no había protagonizado ningún altercado previo: “Tres camareros le dijeron que no teníamos mayonesa, ya está”, explicó sorprendido.

Detención inmediata

El presunto autor, que iba acompañado de dos compañeros de trabajo que se marcharon antes del incendio, fue localizado poco después por la Guardia Civil a unos cien metros de la cafetería, en la Plaza de Andalucía. El individuo, originario de Priego de Córdoba, fue arrestado tras recibir asistencia por las quemaduras sufridas en sus manos.

El establecimiento confirmó que además de los vídeos del incendio, que acompañan a esta información, existen grabaciones que muestran al detenido comprando el combustible en la gasolinera.