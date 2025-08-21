Sevilla lidera las muertes en accidentes laborales en Andalucía en lo que va de 2025

Un total de 77 trabajadores han perdido la vida por accidente laboral en Andalucía hasta el pasado martes 19 de agosto, según datos de UGT-A basados en cifras oficiales de la Consejería de Empleo hasta junio y en elaboración propia para julio y agosto. Este balance supone 13 fallecidos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Del total, 60 accidentes mortales ocurrieron en el propio puesto de trabajo, mientras que 15 fueron “in itinere”, es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta.

Por provincias, la lista la encabeza Sevilla, con 23 muertes, seis de ellas “in itinere”. Le siguen Córdoba y Málaga con diez cada una (dos en cada provincia de camino al trabajo), Granada con ocho, Huelva y Jaén con siete (dos de ellas “in itinere” en Jaén), Cádiz con seis (una en desplazamiento) y Almería, con cuatro fallecidos (dos en trayecto).

En cuanto a los meses, abril fue el más trágico con 15 muertes, seguido de marzo (14), junio (12), enero y mayo (ocho cada uno) y febrero con seis.

Último accidente en Alcalá de Guadaíra

El último accidente mortal se produjo el pasado martes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuando un trabajador fue arrollado por una carretilla. El siniestro ocurrió a las 17:10 horas y movilizó a la Policía Nacional, a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Denuncias sindicales

El secretario de Salud Laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez, lamentó el suceso y advirtió que la provincia podría alcanzar entre 42 y 44 muertes laborales a final de año: “Son cifras absolutamente escandalosas que duplicarían las ya elevadas cifras del año pasado”.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO Sevilla, Carmen Tirado, denunció que “la sangría de muertes en el trabajo en Sevilla no cesa” e insistió en la necesidad de cumplir la normativa en maquinaria, señalización y prevención.

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, subrayó que la siniestralidad laboral “no es una estadística, es una tragedia” y anunció que el sindicato se personará como acusación popular en cada caso de muerte o accidente grave.

En la misma línea, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, calificó de “dramática” la situación y criticó la falta de reacción del Gobierno andaluz: “Cada tres días fallece un trabajador en su puesto de trabajo cuando va a ganarse la vida”.

Llamamiento a la prevención

Desde CSIF Andalucía, su responsable de Seguridad y Salud Laboral, Pilar González, remarcó la importancia de reforzar la prevención de riesgos, tanto en medios materiales como en la formación del personal. También advirtió sobre los riesgos psicosociales, el estrés y la sobrecarga laboral, además de insistir en la necesidad de denunciar situaciones de falta de seguridad en empresas privadas y administraciones.