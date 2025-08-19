Muere un hombre arrollado por una carretilla en Alcalá de Guadaíra

Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este martes tras ser arrollado por una carretilla en la localidad de Alcalá de Guadaíra, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente laboral se ha producido a las 17:10 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha avisado al 112 de un atropello mortal en una nave de la calle La Red Dos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y se ha notificado también la incidencia desde el centro de coordinación a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.