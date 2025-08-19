Cae en Sevilla una banda de butroneros que asaltaba naves de chinos

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal especializado en robos con fuerza que operaba en naves industriales, ubicadas en el Polígono Carretera Amarilla, particularmente en aquellas propiedad de empresarios de origen asiático. Con esta operación, los agentes han esclarecido además, un total de cinco robos en la zona cuyo botín conjunto supera los 85.000 euros.

Según informó este martes la Policía en un comunicado, la investigación se inició cuando la Policía tuvo conocimiento de que se estaban llevando a cabo una serie de robos con fuerza en varias naves industriales del citado polígono sevillano. Los miembros de este grupo criminal, ahora desarticulado, realizaban las acciones delictivas llevando a cabo siempre un mismo modus operandi, que se iniciaba con el estudio previo de sus objetivos, para acceder a ellos mediante la conocida técnica del butrón o el método del rififí, sorteando de este modo los sensores, impidiendo así que saltaran las alarmas y atacando, de esta forma, directamente la caja fuerte para obtener todo el dinero en metálico.

La primera vía de acceso al interior, la del butrón, consiste en abrir un agujero en una pared lateral del local objeto del robo, normalmente desde un establecimiento contiguo o una zona poco visible, para evitar así las entradas habituales y sortear los sistemas de alarma. En otras ocasiones la técnica elegida era el rifií, conocido por ser un método que implica la perforación del techo de la nave que esta siendo objeto del robo, por donde se descuelgan los delincuentes hasta el interior, con el objetivo de minimizar la posibilidad de ser detectados por sistemas de seguridad.

La combinación de ambas técnicas permitía a los autores acceder a las naves de forma silenciosa y rápida, para sustraer el dinero en efectivo, mercancía u objetos de valor, sin forzar puertas ni ventanas, lo que dificultó la detención inmediata de los mismos.

Tras las diversas gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se pudo por un lado, esclarecer un total de cinco robos, cuyo botín conjunto superaba los 85.000 euros y por otro, poner a disposición judicial a tres presuntos miembros de este grupo criminal, ingresando en prisión dos de ellos. Todos son de origen magrebí.