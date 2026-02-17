Disparidad en los mercados

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma mixta. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1% y ha sido el mejor índice de Europa, empujado por el sector bancario.

El CAC 40 francés finalizó con un aumento del 0,1%, mientras que el DAX alemán culminó con descensos del 0,5% debido a la caída de un 6,4% de Siemens.

En España, la jornada estuvo liderada por ACS (+4,7%), Indra (+3,9%) y Santander (+2,5%), siendo el sector bancario el que mejor se comportó en líneas generales. La parte negativa la puso Amadeus (-4,2%), que continúa descendiendo debido a la narrativa de que la inteligencia artificial puede acabar con parte de su negocio de software.

En Europa, destacamos la ya citada caída de Siemens después de los comentarios de una casa de análisis en los que destacaban que las acciones cotizaban muy por encima de los niveles justificables por valoración.

La parte positiva la puso L’Oréal, con una subida del 3,4%, y Airbus, del 2,5%. El sector bancario también se ha desmarcado con notables subidas.

En Estados Unidos, las bolsas permanecieron cerradas por la festividad del día de los presidentes, en honor a George Washington, primero en ejercer dicho cargo.