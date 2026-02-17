La alfombra roja de Sánchez

Como “alfombra roja” ha definido Pedro Sánchez el plan inversor para movilizar 23.000 millones de euros al año para “dinamizar la oferta de vivienda y avanzar definitivamente en cerrar el déficit habitacional”, lo que permitirá la construcción de 15.000 viviendas adicionales al año. Esa cifra forma parte del fondo que él mismo calificó de “soberano” hace un mes y que, por un monto total de 120.000 millones, ha presentado en sociedad este lunes rodeado de gran parte de su gabinete de ministros.

“Una alfombra roja, no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda”, manifestó el presidente. Una alfombra que, más allá de referencias ideológicas que haya querido representar, trata de configurar un plan que empieza a ser urgente si quiere calmar a una población cada vez más crítica con este tema. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, inquirió el presidente. De velar por ello se ocupará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al que se le quiere dar realce con este plan.

El fondo parte del colchón de 10.500 millones de préstamos sin usar procedente del Plan de Recuperación europeo, así como transferencias de 2.800 que no tendrán que devolverse. De los 120.000 millones de inversión que pretende alcanzar el fondo, la mitad se pretende recibir de la colaboración privada. Se trata de cubrir tres frentes: ganar productividad, acelerar el mercado de capitales y preservar la Europa social. La inversión, que se canalizará a través del ICO, se destinará, además de vivienda, a energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.