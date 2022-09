Tres intervenciones humanitarias con ancianos desorientados en El Viso del Alcor

La Policía Local de El Viso del Alcor localizó a tres personas mayores desorientadas en sendas intervenciones desarrolladas en los últimos días en este municipio. El trabajo de los agentes permitió que los tres ancianos pudieran regresar a sus hogares sanos y salvos, según informó este lunes el Consistorio visueño.

El primer caso ocurrió sobre las dos y media de la tarde del 16 de septiembre. Una conductora avisó a la Policía de que un hombre mayor iba claramente desorientado por la carretera de la Vega, haciendo autoestop y bajo un fuerte calor. Una patrulla se dirigió al lugar indicado, mientras que otros agentes intentaron localizar a la persona con las cámaras de vigilancia del tráfico.

Lo lograron, e indicaron a sus compañeros el lugar en el que se encontraba. Cuando llegaron, el señor insistía a los agentes que debía ir a Utrera, donde decía que residía. Los policías le pidieron que los acompañara a la Jefatura, para desde allí localizar a algún familiar.

En ese momento, el hombre les dijo que no iba a ningún sitio sin su compra. Los agentes desconocían a qué se refería. El señor los llevó a un lugar cercano y les señaló nueve bolsas de la compra repletas. Los agentes no daban crédito a lo que veían, sobre todo porque no comprendían cómo podía haber llegado el hombre hasta allí con dicha carga.

Ya en la Jefatura, localizaron a la mujer, que explicó a los policías que su marido padece alzheimer y salía de su pueblo a hacer compras.

Tres días después, el 19 de septiembre, la Policía Local de Mairena del Alcor alertó a sus compañeros de El Viso de que una señora mayor, y también enferma de alzheimer, iba andando por la vía verde, según les había comunicado un ciudadano.

Los policías iniciaron la búsqueda y la encontraron en la calle San Pedro Nolasco. Avisaron a la residencia de Mairena de la que la mujer se había marchado, y tuvo que ser asistida en un centro sanitario, dado que se obstinaba en no volver.

La última intervención se produjo el día 22 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Local realizaba una vigilancia por la avenida del 12 de de septiembre. Una conductora se cruzó con los agentes y les indicó que venía de la urbanización de los Frutales, y que había recogido en el camino a una señora que parecía estar desorientada.

Esta mujer aseguró que sus hijos, que conviven con ella, le habían pegado, y que por eso se había marchado de su casa. Los agentes la acompañaron hasta un centro de salud, donde la identificaron y corroboraron que se trata de una persona de 79 años que padece una demencia senil.

Después, avisaron a la Guardia Civil de Los Alcores, por si constaba una denuncia por desaparición sobre ella. Justo en ese momento, los familiares estaban en el puesto de Carmona informando de la desaparición. Los policías localizaron a una hija que reside en El Viso, que se hizo cargo de su madre.