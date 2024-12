Javi 'el cuponero' reparte en Alcalá de Guadaíra 2,5 millones de euros: "Estoy muy contento de que haya tocado aquí"

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este primer domingo de diciembre ha repartido en la barriada de La Paz de Alcalá de Guadaíra 2,5 millones de euros. Allí, Francisco Javier Villagrán ha vendido 50 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que suman un millón de euros, más la serie agraciada "con el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE", un premio al contado de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma otro millón y medio.

En total, Villagrán ha repartido dos millones y medio de euros en una de las barriadas más humildes de Alcalá, con 51 cupones premiados de los 55 que integran la serie completa, como detalla la entidad en un comunicado.

El vendedor de la ONCE "empezó a ponerse nervioso ya anoche tras las primeras llamadas de vecinos felicitándole por el premio". "Siento mucho respeto por los mayores", ha asegurado el cuponero --como le llaman todos en Alcalá--, que firmó hace dos semanas su contrato fijo como vendedor después de tres años en un trabajo "en el que se siente feliz".

"Se me partió la espalda y me habían vetado en casi todos los sitios, hasta que me cogieron en la ONCE", comenta orgulloso. "Lo que más me gusta es el trato con la gente, es un trabajo muy sociable, no estás encerrado en una nave, y la gente suele tratarnos muy bien, porque la ONCE está muy bien vista por los que nos compran y por la ayuda social que hace... Bueno, que hacemos -matiza-, porque ahí estamos metidos todos".

Un vendedor muy querido

Javi se siente un vendedor muy querido por sus clientes. Entre semana vende sus cupones por el centro de Alcalá de Guadaíra, y los fines de semana en La Paz. "Estoy muy contento de que haya tocado aquí, ha afirmado. "Me tienen mucho cariño y he hecho familia con mucha gente de ahí". Precisamente por eso, los domingos son los días que más le gusta vender.

"Es que tengo un trato muy familiar con la gente. Son gente humilde, bloques de piso antiguos, gente mayor y con la gente mayor me llevo muy bien, les tengo mucho respeto y también les gusta el cachondeo. Y yo se lo doy. Tengo un trato muy particular", ha añadido.

El sorteo de la ONCE del 1 de diciembre tenía un "motivo andaluz" ya que estaba dedicado a la localidad almeriense de Taberna, dentro de la serie monográfica que acaba de estrenar dedicada a los pueblos de película y aún ha dejado otro cupón premiado con otros 20.000 euros en Torremolinos (Málaga).

Se cierra así un fin de semana de fortuna de la ONCE con Andalucía, ya que, el viernes, el Eurojackpot dejó más de tres millones de euros en Coín (Málaga) y el Cuponazo repartió 400.000 euros en Bollullos de la Mitación (Sevilla) y Huércal-Overa (Almería), respectivamente, y otros 240.000 euros en la capital andaluza.