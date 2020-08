Las larvas de los mosquitos que transmiten el virus del Nilo sobreviven a la fumigación

La salud es lo más importante, pero hasta que no está en peligro no la valoramos. Estos días, además de los continuos brotes de la covid-19, el bienestar de la población vuelve a ser noticia debido al brote de meningoencefalitis vírica en las poblaciones de Coria del Río y La Puebla del Río, transmitida por la picadura de un mosquito común portador del virus.

Rápidamente los ayuntamientos de las dos localidades vecinas han comenzado una primera fase de fumigación en el término urbano. Un plan de choque urbano de una semana de duración, en principio, en el que se está fumigando a pie en zonas verdes, parques y jardines de Coria y Puebla.

Esta primera actuación es esencial para acabar con el mosquito, ya que los técnicos creen que el foco es urbano, es decir, que no proviene de los arrozales cercanos y que también tienen otros municipios donde no se ha detectado la epidemia del conocido como virus del Nilo. A priori, hasta finales de semana se fumigará contra el mosquito adulto y se esperará a comprobar su eficacia para entrar en una segunda fase de fumigación en las zonas zonas periurbanas y donde se espera la colaboración de la Junta de Andalucía.

Ahora no hay larvas

Una de las preocupaciones de los vecinos, aconsejados ya para que usen mosquiteras, repelentes de mosquitos y eviten salir entre el anochecer y el amanecer, es si estos productos que se están echando en las zonas verdes (inocuos para el ser humano), acabarán con las larvas de los mosquitos. La respuesta es no.

En el periodo actual en el que se ha dado el brote del virus del Nilo no hay larvas, solo mosquitos adultos contra los que sí son eficaces los tratamientos. El objetivo es acabar con el mosquito adulto que porta esta enfermedad.

Las larvas están sanas

Según los expertos consultados, las larvas, aunque las hubiera, están sanas ya que la transmisión del virus del Nilo es la siguiente: un pájaro es el huésped donde habita este virus. El mosquito, en contacto con este pájaro hace de portador del virus y después, el mosquito pica al humano (u otro animal, como los caballos) que puede, o no, desarrollar la enfermedad.

Un mosquito infectado con el virus del Nilo solo infecta a la primera persona a la que pica, si volviera a picar ya no sería portador del virus por lo que su picadura sería común. Por tanto, las larvas, como no han estado en contacto con ningún pájaro no pueden transmitir el virus del Nilo Occidental.

Fumigar contra el mosquito adulto

La primera fase de este plan de choque contra el mosquito común que porta este virus se está realizando en zonas verdes, calles, jardines y edificios públicos de los municipios afectados. Dependiendo de la zona se fumiga de nuevo cada dos o tres días, a primera hora de la mañana y también antes de anochecer, a partir de las 19:30.

Una vez evaluada la eficacia por los técnicos municipales y de las consejerías de Salud y Medio Ambiente, se pasaría a una segunda fase de fumigación en zonas periurbanas, como es el caso del paseo fluvial de Coria del Río y que se prolonga por una zona de paseo junto al río, conocida como Las Mimbres, y que llega hasta La Puebla del Río.